Киев, 26 декабря, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Украинского профессора Никиту Василенко уволят из Киевского национального университета (КНУ) из-за заявления про «голодных украинок». Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило издание «Страна. ua».

Krisztian Elek/Global Look Press

Скандал разгорелся после того, как Василенко заявил, что ввод западных миротворцев якобы поможет решить демографическую проблему на Украине. По его словам, в страну приедут «минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, выросших на европейских харчах», что привлечёт украинок, не успевших покинуть страну, которые потеряли мужей и «голодны». Его слова вызвали негативную реакцию в украинском обществе.

Поскольку профессор год назад уже получал выговор, ему вынесут выговор с последующим увольнением до конца года. Окончательное решение примет этическая комиссия.

Как передавало ИА Регнум, население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин ниже единицы. Экономист Алексей Кущ уточнил, что в 2023 году на Украине родились лишь 187 тысяч детей, а годом ранее — 230 тысяч детей. Падение рождаемости более чем на 30%. При этом Кущ предупреждает, что масштаб национальной трагедии может стать ещё более катастрофичным. Специалист не исключил, что часть детей из 187 тысяч новорожденных могли родиться за пределами страны, прежде всего в странах ЕС.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины. Как указал киевский глава, выехавшие за границу граждане лишены культурной связи со своей страной и находятся под воздействием «российской пропаганды».

Как отмечается в докладе ООН «Перспективы мирового населения — 2024», численность населения Украины сократится до 15,3 млн человек к 2100 году. По состоянию на начало 2024 года население Украины составляет порядка 37 млн человек.