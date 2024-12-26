Москва, 26 декабря, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Власти России будут стремиться к замедлению инфляции в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 декабря на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства также сообщил, что рассчитывает на дальнейший рост доходов россиян в следующем году. Он также отметил, что рост национальной экономики в новом году может быть немногим ниже, чем в 2024 году, но столь быстрые темпы и не нужны.

«Самое главное — благополучие российского народа, уровень жизни, стабильность, в сфере экономики — это стабилизация инфляции, чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что в 2025 году он будет таким же, как в этом году, под 4%», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря Путин сообщил, что уровень инфляции в стране достиг 9,3%. Он назвал это тревожным сигналом. Президент также заявлял о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Все инструменты борьбы с ней нужно использовать с умом, не допуская структурных перегибов, отметил глава государства.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 20 декабря заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы. По этой причине ЦБ решил не менять ключевую ставку и оставить её на уровне 21%.