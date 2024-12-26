Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Россия не спешит отвечать на удары по её территории «Орешником», ответ российских Вооружённых сил всегда зеркальный. Об этом 26 декабря заявил журналистам президент Владимир Путин.

Roman Naumov/Global Look Press Владимир Путин

«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определённое оружие — мы используем такое же», — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что по территории России был нанесён удар с применением систем АТАСMS.

«Российская армия ответила комплексным ударом — 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», — сообщил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября российские военные применили новейшую баллистическую ракету «Орешник», нанеся удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на удары дальнобойными ракетами по российской территории.

«Орешник» может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. Как отмечал президент, сегодня ни у кого нет шансов сбить «Орешник».