Путин заявил, что Россия не спешит отвечать на удары применением «Орешника»
Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Россия не спешит отвечать на удары по её территории «Орешником», ответ российских Вооружённых сил всегда зеркальный. Об этом 26 декабря заявил журналистам президент Владимир Путин.
«Мы же всегда отвечаем зеркально. Против нас используют определённое оружие — мы используем такое же», — сообщил Путин.
Глава государства отметил, что по территории России был нанесён удар с применением систем АТАСMS.
«Российская армия ответила комплексным ударом — 221 удар высокоточным дальнобойным оружием. Если нужно будет и мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим», — сообщил глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября российские военные применили новейшую баллистическую ракету «Орешник», нанеся удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было сделано в ответ на удары дальнобойными ракетами по российской территории.
«Орешник» может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. Как отмечал президент, сегодня ни у кого нет шансов сбить «Орешник».