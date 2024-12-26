Амман, 26 декабря, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Скончался иорданский актёр Хишам Янис, который был парализован после инсульта. Об этом сообщает издание «Аль-Айн».

Кадр из видео Хишам Янис

Хишам ушёл из жизни на 78-м году, после продолжительной борьбы с болезнью, из-за которой оставался прикованным к постели с 2007 года.

«Янис работал как автор, актёр радио и театра, был назначен режиссёром и продюсером на Иорданском радио, а затем перешёл на BBC, где представлял сценарии под названием «Хороший человек», — говорится в материале, опубликованном 22 декабря.

Отмечается, что за свою карьеру Хишам написал сценарии к порядка 82 телесериалам и 15 политических пьес. Он также пародировал многих известных людей, среди которых оказались бывший король Иордании Хусейн бин Талал, экс-президент Ирака Саддам Хусейн, а также ливийский революционер Муаммар Каддафи.