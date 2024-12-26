Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин заявил, что действующий президент США Джо Байден ещё в 2021 году в разговоре с ним предлагал отложить принятие Украины в НАТО.

Ting Shen — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

«Ещё в 2021 году действующий президент Байден. Он мне предложил именно это — отсрочить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она ещё не готова», — рассказал российский лидер.

По словам российского лидера, он на это ответил, что в случае согласия России на это то Украину подготовят к вступлению в Североатлантический альянс в будущем, а с исторической точки зрения разговор идёт об одном мгновении.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее подчеркнул, что вступление Украины в НАТО угрожает безопасности России. Он назвал угрозу вхождения страны в альянс одной из причин начала специальной военной операции.

Специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности Майкл Карпентер 18 декабря 2024 года заявил, что среди членов НАТО нет единого мнения о принятии Украины. Он также назвал маловероятным принятие этой страны в блок, пока на её территории не завершатся боевые действия.