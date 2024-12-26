Киев, 26 декабря, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Роман Костенко заявил, что принимать участие в боевых действиях должны все украинцы, исключая депутатов и министров. Фрагмент его заявления опубликовало издание «Страна. ua».

Nazar Furyk/Global Look Press

Он отметил. что призывников не стоит выбирать исключительно по возрасту.

«Когда мне говорят, мол, ты хочешь молодых отправить на фронт… Нет. Я не за снижение мобилизационного возраста. Я за то, чтоб воевали все», — пояснил Костенко.

Однако идею о мобилизации депутатов и министров парламентарий назвал «популизмом». По его словам, власть является властью, покуда она есть.

Отдельно Костенко назвал парадоксальным желание жители Украины выйти на границы 1991 года, когда они же требуют демобилизацию военных и отмену мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября агентство Associated Press проинформировало, что украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять важные решения по мобилизации. Глава Госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины.

Представитель 17-й полтавской бригады национальной гвардии Сергей Лунич 24 декабря заявил, что командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приказало воинским частям готовиться принимать большое количество новобранцев в связи с ожидаемым снижением призывного возраста до 18 лет. В его бригаде ожидают скорого прибытия призывников в возрасте около 20 лет. Поручено организовать всё для немедленного обучения новобранцев, добавил военный.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих псов. По его словам, у властей Украины просто нет времени, чтобы готовить людей к боевым действиям.