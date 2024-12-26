Москва, 26 декабря, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Надо очень осторожно относиться к опубликованным в социальных сетях кадрам, на которых якобы запечатлён полёт китайского истребителя шестого поколения, сообщил военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» генерал-майор Владимир Попов корреспонденту ИА Регнум. По словам генерала, это, скорее всего, обычная модель, которая вряд ли сможет выполнить все функции истребителя шестого поколения.

Кадр из видео

26 декабря в социальных сетях появилось видео полёта, предположительно, китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type («Белый император»). По данным портала Simple Flying, самолёт «Белый император» пролетал недалеко от авиазавода в Чэнду в сопровождении истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon.

«Ну, модель-то можно сделать, фигурально так. Облик какой-то придать и летать хоть на чём. Но он не выполнит все функции самолёта шестого поколения, думаю. У них нет полнокровного пятого поколения. Поэтому это дым впереди паровоза. Да, они много работают, они имеют передовую технологическую базу, конструкторскую базу, инженерную. Но надо очень осторожно к этому относиться»,— заявил генерал.

Военный лётчик объяснил, почему считает, что у китайцев нет истребителей, которые можно полноценно отнести к пятому поколению. По словам Попова, всё дело в двигателях, на которых эти самолёты летают.

«Пятого поколения самолёты у них летают на наших двигателях поколения 4++. Я не принижаю значения китайцев, но мы летаем на самолётах Су-30СМ и Су-35 поколения 4++, на тех же самых двигателях. Мы и говорим, что это самолёты 4++ поколения. А китайцы летают на этих же двигателях, но говорят, что они сделали самолёты пятого поколения»,— объяснил эксперт.

Попов напомнил, что у России есть истребитель пятого поколения Су-57 с соответствующим двигателем. А также специалист рассказал, каким основным параметрам должен отвечать самолёт шестого поколения. По словам генерала, это малозаметность, крайне сильное или хорошее оснащение в вопросах боевого потенциала и применения, манёвренность и возможность работать практически во всех условиях, даже в ближнем космосе.

«У китайцев это только модель, это только концепт. О таких моделях мы знаем. Многие говорят. И у нас есть модели разных самолётов, вертолётов различных. Ну, давайте они возьмут сначала его на вооружение, а потом посмотрим, что, у кого, как работает»,— подытожил Попов.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал Military Watch Magazine 12 декабря написал, что российские многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 показали на Украине высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО). По словам авторов публикации, новый двигатель AL-51F-1 даст российским истребителям самый высокий уровень тяги в мире и повысит их малозаметность, облегчив сверхкрейсерский режим на высоких скоростях.