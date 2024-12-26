Москва, 26 декабря, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Агентство RAEX представило итоговый ESG-рейтинг за текущий год. В список вошли 144 компании из России, Казахстана и Монголии. Рейтинг составлен по новой методике, которая учитывает большее количество данных, различия в соответствующих политиках и актуальность корпоративной отчетности.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В тройку лидеров вошли компании «ФосАгро», «Норникель» и «Сбербанк». Среди компаний нефтегазовой отрасли лучшей признана «Роснефть».

Достичь такого результата «Роснефть» смогла за счет системной работы на протяжении последних лет. Так, за пять лет компания направила на охрану окружающей среды более 270 млрд рублей, что позволило ее предприятиям улучшить экологические показатели, в том числе сократить на 25% валовую нагрузку на атмосферный воздух.

Кроме того, «Роснефть» реализует проект контроля неорганизованной эмиссии углеводородов, а ее экологические ориентиры предусматривают увеличение добычи природного газа как топлива с более низким уровнем выбросов парниковых газов. Другие проекты компании включают разработку и выпуск новых видов продукции, которые позволяют потребителям снизить воздействие на окружающую среду, сократить свой углеродный след и повысить эффективность производственных объектов.

Аналитики RAEX при формировании рейтинга используют публичные данные компаний с учетом специфики их деятельности. Так, для вхождения в ESG-рэнкинг компаниям нужно раскрыть необходимый минимум конкретных данных, связанных с устойчивым развитием.