Стамбул, Турция, 26 декабря, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Турция возобновила движение судов через пролив Босфор, которое пришлось приостанавливать из-за неисправности нефтяного танкера Cordelia Moon, следовавшего в Россию. Об этом 26 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на судоходное агентство Tribeca.

Liu Lei/Global Look Press

Транзит по проливу открыли в 17:40 мск. По информации турецкого минтранса, судно, у которого отказал двигатель, отбуксировали при помощи тросов.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря движение по Босфору было временно прекращено в обе стороны из-за неполадок у танкера диной 274 м, следовавшего в Новороссийск. Судно под флагом Панамы сломалось в районе квартала Еникёй во время следования из турецкого Ялова. Борт перекрыл основной фарватер, по которому осуществляется движение в южном направлении.