Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко, что в республику нужно поставить 10 российских гиперзвуковых баллистических комплексов средней дальности «Орешник», с улыбкой поинтересовался, для чего столько. Диалог состоялся 26 декабря после завершения саммита ЕАЭС.

ИА Регнум

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова разместить у себя 10 и даже больше комплексов, если Россия захочет этого.

«Ну, десять-то вы уж куда», — отметил российский лидер с улыбкой.

Белорусский президент заявил, что это с запасом. После чего лидеры стран рассмеялись.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Лукашенко обратился к Путину с просьбой, чтобы в Белоруссии разместили ракеты «Орешник». Он также хочет, чтобы при положительном решения этого вопроса Минск мог сам выбирать вероятные цели для ударов.

Российский лидер ответил, что это будет возможно в 2025 году, когда РФ нарастит производство ракет. Также сначала нужно будет решить ряд технических вопросов, чтобы учесть вопросы обеспечения безопасности республики.

21 ноября Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Путин назвал это ответом на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами. РФ продолжит проведение испытаний комплекса, в том числе в зоне боевых действий, подчеркнул президент.