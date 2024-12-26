Москва, 26 декабря, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Четверо эвакуированных после крушения самолёта в Актау граждан РФ находились на искусственной вентиляции лёгких во время транспортировки в Москву. Об этом заявил 26 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Девять граждан РФ были эвакуированы, доставлены без каких-либо проблем. Состояние при транспортировке оставалось стабильным, четверо находились на искусственной вентиляции лёгких, двое крайне тяжёлых, с множественными травмами, один пациент лёгкий и остальные средней степени тяжести», — рассказал он журналистам.

Глава Минздрава также отметил, что все пострадавшие россияне были доставлены в федеральные медцентры и столичные больницы для оказания необходимой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт Embraer 190 разбился рядом с аэропортом в Актау утром 25 декабря. Воздушное судно летело из Баку в Грозный, где совершить посадку не позволили метеоусловия. Самолёт направили в Махачкалу, а затем в Актау. Не долетев три километра до аэропорта, лайнер ударился о землю и загорелся.

На борту авиалайнера находились 67 человек, из них пятеро — члены экипажа. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, в Грозный летели 16 граждан РФ. В авиакатастрофе погибли 38 человек.

Выжили 29 человек, в том числе трое детей. Россия направила в Актау группу врачей Федерального центра медицины катастроф. Специальный самолёт Ил-76 МЧС РФ 26 декабря доставил в Россию пострадавших граждан — восемь взрослых и одного ребёнка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днём траура в связи с крушением пассажирского самолёта. Он призвал разделить скорбь семей погибших в результате авиакатастрофы.