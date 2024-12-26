Москва, 26 декабря, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Дети российских военных, попавших в плен или пропавших без вести, будут каждый месяц получать социальные выплаты. Соответствующий указ президента России Владимира Путина 26 декабря размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин

Согласно документу, ежемесячную выплату будут получать дети военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в спецоперации или при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или спецзадач на территории Сирии.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму, установленному в регионе по месту жительства детей.

Выплата будет устанавливаться с даты, указанной в приказе командира подразделения.

Новость дополняется