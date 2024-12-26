Путин ввёл ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести
Путин ввёл ежемесячную выплату для детей пленных и пропавших без вести бойцов
Москва, 26 декабря, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Дети российских военных, попавших в плен или пропавших без вести, будут каждый месяц получать социальные выплаты. Соответствующий указ президента России Владимира Путина 26 декабря размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, ежемесячную выплату будут получать дети военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в спецоперации или при выполнении задач на территориях проведения контртеррористической операции или спецзадач на территории Сирии.
Размер выплаты равен прожиточному минимуму, установленному в регионе по месту жительства детей.
Выплата будет устанавливаться с даты, указанной в приказе командира подразделения.
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