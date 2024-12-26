Актау, Казахстан, 26 декабря, 2024, 19:05 — ИА Регнум. На месте крушения самолёта Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау обнаружены два бортовых самописца. Об этом 26 декабря сообщил транспортный прокурор Магнистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев.

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«Обнаружены два самописца бортовых, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий», — заявил Ордабаев.

Он рассказал, что к делу приобщили записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем авиалайнера.

Сейчас осмотр места происшествия находится на стадии завершения. К настоящему моменту специалисты проверили более 4 тыс. кв м территории, опросили пострадавших и работников наземной службы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря летевший из Баку в Грозный Embraer 190 разбился в трёх километрах от аэропорта в Актау. В Казахстан рейс был перенаправлен из-за плохих метеоусловий в Грозном.

В результате авиакатастрофы 32 человека погибли, 29 остались живы, девять из них — граждане России. МЧС Казахстана сообщило 26 декабря, что удалось опознать 10 тел погибших. Трое из них являются гражданами России.

В Актау работает комиссия по расследованию причин ЧП. Один из чёрных ящиков нашли через несколько часов после крушения.