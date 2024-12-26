* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 декабря, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Объединение, в которое входит украинский олигарх Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), теперь также признана террористической. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Facebook Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Объединение, членами которого являются: Коломойский Игорь Валерьевич, родившийся 13.02.1963 в г. Днепропетровске Днепропетровской области Украины, Шитов Павел Николаевич, родившийся 08.02.1972 в г. Сафонов Смоленской области, компания «Джей Кей Икс Ойл Энд Гэс Лимитед» (JKX OIL & GAS LIMITED)», — сообщается на сайте.

Также отмечено, что данная частная компания зарегистрирована в Великобритании в 1995 году. Её штаб-квартира находится в Лондоне. JKX занимается разведкой и добычей углеводородов на Украине («Полтава Петролеум») и в Венгрии (Folyopart Energia KFT).

Как передавало ИА Регнум, 2 октября 2023 года Коломойский попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Кроме того, Следственный комитет России объявил украинского олигарха в международный розыск 21 июня 2014 года по ряду обвинений. Его подозревают в организации убийства, применении запрещённых средств и методов ведения войны, похищении человека, в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. В 2019 году Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Коломойского.