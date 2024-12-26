Хельсинки, 26 декабря, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Финская береговая охрана задержала следовавший из России нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в обрыве подводного энергокабеля EstLink 2, а также трёх интернет-линий между Эстонией и Финляндией. Об этом 26 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя охраны.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Насколько мы понимаем, причиной повреждения стал якорь судна, которое находится под следствием», — отметил директор Национального бюро расследований Финляндии Робин Лардо.

На Eagle S не были закреплены якоря. На одном из них оборвана якорная цепь и самого якоря на ней нет.

Отмечается, что финская таможенная служба сообщила об аресте груза судна, которое якобы принадлежит к так называемому теневому российскому флоту, используемому для обхода санкций на продажу нефти из РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении кабеля C-Lion1, связывающего Финляндию и ФРГ. Власти ФРГ и Финляндии начали расследование причин случившегося. При этом внешнеполитические ведомства указанных стран допустили, что обрыв кабелей это часть «гибридной войны». Чиновники также начали подозревать Россию в причастности к обрыву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.

25 декабря между Эстонией и Финляндией зафиксировали аварийное отключение кабеля постоянного тока EstLink 2, проходящего по дну Балтийского моря. Финская сетевая компания Fingrid сообщила, что одной из причин отключения мог стать вандализм.

На следующий день вышли из строя два кабеля связи финского концерна Elisa, а также один кабель связи китайской компании CITIC Telecom, проложенные по дну между двумя государствами. Компании уточнили, что неисправность существенно не повлияла на оказание услуг потребителям.