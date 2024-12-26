Москва, 26 декабря, 2024, 18:43 — ИА Регнум. Ослабление курса рубля на международном валютном рынке произошло из-за введения новых антироссийских санкций. Об этом говорится в ответах Центробанка РФ, опубликованных 26 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Очередной пакет санкций на наши банки временно сказался на расчётах по международным поставкам и создал препятствия для поступления валютной выручки на рынок», — говорится в Telegram-канале ЦБ.

Это привело к росту спроса на иностранную валюту в России. Она нужна импортёрам и компаниям, которым нужно погашать валютные кредиты. Чтобы изменить ситуацию, Центробанк приостановил плановые покупки валюты для снижения спроса на неё. В настоящее время колебания куса рубля снизились, подчеркнул регулятор.

Как передавало ИА Регнум, Вашингтон 21 ноября ввёл санкции в против 100 российских юридических и физических лиц. В конце месяца курс доллара США впервые с октября 2023 года превысил отметку в 100 рублей.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний российской валюты. Он подчеркнул, что в России и соседних странах проходят непростые процессы, но ситуация под контролем.

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты до конца года. 10 декабря регулятор сообщил, что ситуацию с курсом рубля удалось отыграть назад, до значений, которые были до его падения в ноябре.