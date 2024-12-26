Москва, 26 декабря, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Из-за санкций США, введённых против Газпромбанка в ноябре, Россия не смогла сделать добровольный взнос в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом говорится в заявленииМИД РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Очередным примером того, как подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только и не столько нашей стране, стал срыв перевода средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста», — говорится в материале.

Отмечается, что РФ уже многие годы финансирует ключевые программы организации, в том числе оказание гуманитарной помощи населению Сирии, Нагорного Карабаха и Донбасса, а также борьбу с пандемией Covid-19. Нынешний перевод должен был пойти на поддержку граждан Сирии, сообщили в министерстве.

«Впервые такой платёж был сорван в 2022 году в результате незаконных принудительных мер в отношении России, принятых Европейским союзом и Швейцарией… Такая политика в конечном счёте наносит урон целому ряду институтов международного гуманитарного сотрудничества», — добавили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент МККК Мирьяна Сполярич провели встречу в Москве. Они обсудили важные гуманитарные вопросы, в том числе ситуацию в Курской области. Кроме того, Лавров указал президенту МККК на многочисленные факты нарушения киевским режимом норм международного гуманитарного права.

21 ноября администрация действующего президента США Джо Байдена расширила санкционный список против России. Под новые американские санкции попали 100 юридических и физическихлиц, включая Газпромбанк и шесть его зарубежных дочерних структур.

17 ноября Россия призвала снять односторонние санкции, так как от них страдает весь мир. Сообщалось, что стремлению АТЭС и других международных организаций к развитию и поддержке свободной торговли противоречит санкционная кампания, развязанная против России.