Москва, 26 декабря, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Водитель BMW насмерть сбил таксу, которую хозяйка выгуливала на поводке во дворе дома в московском посёлке Рублево. Об этом 26 декабря сообщила «Газета.Ru».

Razmik Zackaryan/Global Look Press

Как рассказала хозяйка собаки Карина, 23 декабря она выгуливала своего питомца на 2-й Новорублевской улице. Когда она возвращалась во двор, мимо во вдор заворачивала BMW. При въезде во двор нет тротуара, и водитель проехал рядом с женщиной, сбив таксу. Увидев, что произошло, он остался сидеть в автомобиле.

«Я плачу, потому что собака насмерть, не могу ничего сделать. Были свидетели — бабушка с девочкой. Водитель опустил стекло машины и говорит: «Чё стоишь? Убирай собаку». Так он повторил ещё раз пять», — рассказала Карина.

Она попросила мужчину выйти и помочь ей. Пожилая женщина, которая всё видела, подошла и начала «давить» на водителя.

«Он вышел из машины, взял пакет, положил в него мою собаку и начал говорить, что собака маленькая и он вообще не должен был её видеть, и вообще-то очень темно. Бабушка ему говорит: «Вы собаку сбили, как вы разговариваете?» Он ей говорит: «А ты вообще заткнись». И уходит в подъезд, оставляет машину», — сообщила хозяйка животного.

Она вызвала полицию, предварительно сфотографировав BMW. Пришёл друг Карины. Также к месту происшествия вышла жена владельца иномарки и подняла крик. Карина с другом ушли, а BMW мужчина куда-то перегнал. Прибывшие сотрудники МВД оформили дорожно-транспортное происшествие, а Карина написала заявление в полицию, приложив данные с видеокамер и показания свидетелей.

Как сообщила Карина, сбивший её собаку мужчина так и не извинился. Общаясь с жителями дома, она выяснила, что он уже «подрезал» людей во дворе, а также скандалил из-за парковки. Москвичка заявила, что планирует подать в суд на возмещение морального ущерба. По её словам, конфликт отразился на её здоровье.

«Если дело замнут, или по тому, что изложено полиции, будет какое-то наказание в виде штрафа или исправительных работ — также буду подавать в суд. Я хочу добиться лишения прав хотя бы на год-полтора, чтобы этот человек никому не нанёс вреда — детям, собакам, кошкам, бабушкам. Это так нельзя оставлять», — добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре писательница Дарья Донцова заявила, что кто-то отравил двух её мопсов. К дому, в котором она живёт, подбросили отраву. За день до того, как собаки заболели, она получила письмо с угрозой. Писательница рассказала, что решила больше не публиковать в соцсетях фотографии питомцев.