Москва, 26 декабря, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет Госдумы законопроект о запрете торговли вейпами и жидкостями для них. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по охране здоровья внесенный законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них», — говорится в сообщении.

Авторами инициативы стали депутаты от фракции КПРФ. Проект предлагает запретить оптовую и розничную торговлю никотином (в том числе полученным путём синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

Как передавало ИА Регнум в конце октября, Министерство здравоохранения готово предложить правительству законопроект, согласно которому россиянам, родившимся после 31 декабря 2009 года, запретят покупать табачную продукцию. В свою очередь, Минфин высказался против данного законопроекта, отметив противоречие с положением Конституции, согласно которой россиянин с 18 лет не ограничивается в правах и свободах.

Заведующий кафедрой психиатрии РУДН Владимир Медведев отметил, что постепенный отказ от курения значительно снижает психоэмоциональный стресс, вызванный зависимостью. Именно поэтому курящим важно оказывать не только медицинскую, но и психологическую и психотерапевтическую помощь.