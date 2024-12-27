Уфа, 27 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В Башкирии спецназовец, приехавший в отпуск в родной Мелеуз, сильно избил мужчину и угнал его автомобиль. Военнослужащий накинул на шею пострадавшему провод и вывез на безлюдную трассу, где стал требовать у последнего помощи детским домам. Спецназовец пригрозил водителю, что сожжёт его автомобиль, если тот не займётся благотворительностью. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы по статье о похищении человека. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

В полицию обратился 38-летний житель Стерлитамака Николай В. (имя изменено). Мужчина сообщил, что недавно был проездом в городе Мелеуз, где стал жертвой преступления. По словам Николая, вечером 5 декабря он зашел в подъезд одного из домов на улице Техническая. Следом за ним в подъезд забежал неизвестный, который сразу напал на мужчину и стал его избивать.

«Нападавший сильно избил Николая, после чего велел выйти на улицу и сесть за руль автомобиля. Сам преступник уселся на заднее сиденье, накинул пострадавшему на шею шнур от зарядного устройства и скомандовал ехать на трассу. Через час неизвестный приказал Николаю остановиться и выйти из автомобиля», — рассказала собеседник.

По словам потерпевшего, незнакомец велел ему заняться благотворительностью и оказать помощь детскому дому, пригрозив, что в случае отказа сожжет авто Николая. После этого незнакомец забрал машину и уехал в неизвестном направлении, бросив потерпевшего посреди ночной трассы. Николай смог добраться до ближайшего придорожного кафе, откуда позвонил в полицию и скорую помощь. Мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа со смещением осколков, а также множественные ссадины и гематомы головы и тела.

«После сообщения о нападении и угоне в Мелеузе был объявлен план «Перехват». По горячим следам оперативниками был установлен и задержан 36-летний военнослужащий Марат К. (имя изменено). Мужчину поймали в подъезде дома, где он напал на потерпевшего. Угнанный автомобиль преступник припарковал у подъезда. Задержанного доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания», — рассказал источник.

Выяснилось, что Марат проходит службу в 10-й отдельной бригаде специального назначения ГРУ в Краснодарском крае, а в родную Башкирию прилетел в краткосрочный отпуск — всего на пару дней. Ранее мужчина уже был судим по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ).

Теперь мужчине грозит новый тюремный срок. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека (ст. 126 УК РФ) — по ней Марату грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящий момент с мужчиной работают следователи, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге задержали вежливого вора. Мужчина сперва извинился перед продавцом продуктового магазина, а после, под угрозой ножа, забрал всю выручку из кассы и сбежал.