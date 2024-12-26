Москва, 26 декабря, 2024, 18:16 — ИА Регнум. В преддверии Нового года Волонтёры Победы и добровольцы Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» при поддержке госфонда «Защитники Отечества» поздравили участников спецоперации, дав старт Всероссийской акции «Для Вас, родные!». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба общественного движения.

Официальный Telegram-канал Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»

В Москве волонтёры вместе с депутатом Мосгордумы и музыкантом Родионом Газмановым поздравили военных в одном из госпиталей столицы. В ещё одном столичном госпитале бойцов навестила актриса театра и кино Анастасия Малькова-Макеева и её супруг Роман Мальков. Она исполнила песню, написанную в преддверии Нового года специально для защитников Отечества.

«Всегда подобные концерты являются особенными. Мы приходим к ребятам, чтобы настроить их на правильную волну, выразить слова поддержки и благодарности. Когда ты видишь, что в их глазах появляется огонёк, ты понимаешь, что приехал сюда не зря и точно делаешь важное дело», — отметилГазманов.

В Белгородской области волонтёры вручили бойцам памятные талисманы и письма с искренними пожеланиями от неравнодушных жителей региона. В ответ военные поблагодарили добровольцев за неравнодушие и высокий вклад в развитие патриотической деятельности.

По словам исполнительного директора отделения ВОД «Волонтёры Победы» региона Анастасии Адаевой, было приятно видеть искреннюю радость в глазах взрослых мужчин. В качестве талисмана они получили брелок«Чебурашка», созданный в ручную детьми и взрослыми жителями области.

Волонтёры Республики Карелия организовали творческое поздравление. В клиническом госпитале для участников спецоперации прошёл концерт с участием артистов Карельского Ансамбля. Прозвучали патриотические песни, а также известные вокальные композиции военных лет. Из рук добровольцев военные получили письма и детские новогодние открытки.

В Нижегородской области добровольцы вместе с председателем регионального штаба НРО ВОД «Волонтёры Победы» Марией Самоделкиной и активистами отделения ВОД «Волонтёры-медики» поздравили бойцов вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Военным вручили сладкие подарки и передали благодарности от всех жителей области. Самоделкина пожелала участникам спецоперации скорейшего выздоровления и исполнения самых заветных желаний в предстоящем году.

К Всероссийской акции «Для Вас, родные!» присоединились Волонтёры Победы из Астраханской, Смоленской, Тамбовской областей, Республики Карелия и Камчатского края. Серия поздравлений пройдёт с 26 декабря текущего года по 8 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках проекта «Зима в Москве» на фестивальных площадках «Московских сезонов» волонтёры собирают подарки для участников спецоперации. Военным можно отправить носки, варежки, перчатки, термобельё, а также стельки больших размеров и мужские средства личной гигиены. также принимают открытки с добрыми пожеланиями. «Домики добра» украшены еловыми ветками, гирляндами и шариками, возле каждого из них установлен флаг-указатель с надписью «Москва помогает».