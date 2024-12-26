Москва, 26 декабря, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Массовая раздача денег населению не сделает людей богаче, а только разгонит темпы инфляции. Об этом говорится в ответах Центробанка РФ, опубликованных 26 декабря.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

У ЦБ спросили, почему нельзя напечатать деньги и всем раздать. Регулятор отметил, что это приведёт к резкому росту платёжеспособного спроса на товары, но их больше не станет.

«Результат очевиден — продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», — говорится в Telegram-канале ЦБ.

На вопрос, почему нельзя снизить цены, Центробанк ответил, что это остановит развитие экономики, так как люди перестанут покупать товары, ожидая снижения цен. Это приведёт к сокращению производства и дефициту товаров. Также снижение цен может спровоцировать возникновение чёрного рынка с более высокими ценами.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 19 декабря сообщил, что уровень инфляции в стране достиг 9,3%. Он назвал это тревожным сигналом.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на следующий день заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы. По этой причине ЦБ решил не менять ключевую ставку и оставить её на уровне 21%.