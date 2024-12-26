Симферополь, 26 декабря, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Ранее перекрытое движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом 26 декабря сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах на мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ограничение на движение автотранспорта было введено в 14:56 мск, и его отменили в 16:10. В данный момент в очереди на проезд по мосту со стороны Керчи скопилось 200 автомобилей, а со стороны Тамани 234 транспортных средства.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу, которая была отменена около 17:06.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 19 декабря движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно приостановили. Ограничение действовало в течение примерно часа и затем было отменено.

Утром 6 декабря на Крымском мосту тоже перекрывали движение автомобилей. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной инспекции.