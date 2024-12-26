Ереван, 26 декабря, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Делегации от Армении не будут приезжать на саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Об этом 26 декабря заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Roman Naumov/Global Look Press Никол Пашинян

«Армянские делегации будут участвовать в заседаниях ЕАЭС в Белоруссии дистанционно или не будут участвовать вообще», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 26 декабря принял участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге дистанционно. Он объяснил отказал приехать тем, что заразился коронавирусом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал эту причину обоснованной пригласил Пашиняна в Минск на саммит ЕАЭС, который запланировали провести в мае. Армянский премьер категорически отказался и заявил, что хочет участвовать удалённо. На это белорусский лидер ответил, что для этого может не быть нужных технических условий.

В июне Пашинян пообещал, что ни он, ни армянские чиновники не поедут в Белоруссию, пока там президентом является Лукашенко. До этого премьер заявил, что один из участников ОДКБ якобы поощрял Азербайджан при подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе 2020 года.