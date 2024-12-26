Москва, 26 декабря, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян покинул свой пост. Об этом 26 декабря заявили в официальном Telegram-канале московского футбольного клуба.

Кадр из видео

Отмечается, что 49-летний Мовсесьян покидает футбольный клуб по соглашению сторон.

«ПФК ЦСКА благодарит Андрея Николаевича за многолетнюю работу в спортивном блоке клуба. Несмотря на ограниченные условия, Андрей Мовсесьян неоднократно решал поставленные задачи. Мы желаем Андрею Николаевичу успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в публикации.

Должность спортивного директора он занимал с 2022 года. Всего в ЦСКА Мовсесьян проработал 12 лет, занимая разные позиции.

Как ранее передавало ИА Регнум, 8 декабря ЦСКА на выезде обыграл воронежский «Факел» со счётом 1:0 в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Отмечается, что единственный мяч был забит нападающим «армейцев» Тамерланом Мусаевым на 13-й минуте.

6 декабря стало известно, что Международная федерация футбола наложила трансферный бан на московский ЦСКА и подмосковные «Химки» сроком на три трансферных окна, то есть до лета 2026 года. Согласно решению, российским клубам запрещено будет регистрировать новых игроков. Обычно такие ограничения накладываются из-за различных нарушений, в том числе финансовых.