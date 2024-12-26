Краснодар, 26 декабря, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В Краснодаре задержали уроженку Киевской области, которая под ником «Кислая мармеладка» оскорбляла в соцсетях патриотичных россиян. Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале кубанский депутат и блогер Сергей Климов.

Женщина ходила по городу и фотографировала символику в поддержку спецоперации у граждан. Затем публиковала кадры в своём персональном блоге с насмешками и оскорблениями в адрес тех, кто поддерживает проведение спецоперации.

«Кислой мармеладке» писали осуждающие комментарии. Далее направили жалобу на её высказывания в соответствующие органы. Силовики установили личность женщины — скандалисткой оказалась жительница Краснодара Инна Тишкина, приехавшая на Кубань из Киевской области.

В полиции женщина заявила, что раскаивается в содеянном и исполнила на камеру гимн России. Против неё заведено дело по статье о дискредитации российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, Генпрокуратуру в мае попросили проверить экс-басиста группы «Король и Шут» Александра Балунова на экстремизм и финансирование ВСУ. На его действия обратила внимание руководитель «Волонтёрской роты «Боевого братства» в Екатеринбурге Екатерина Ипатова. По её словам, музыкант в Сети оскорбляет российских граждан, президента и военных, распространяет ложную информацию. 18 декабря против него было заведено административное дело о дискредитации армии.