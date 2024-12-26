Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян вступили в резкую пикировку в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), когда белорусский лидер пригласил армянского политика в Минск.

Валерий Шарифулин/ТАСС Никол Пашинян и Александр Лукашенко

Участие Пашиняна в заседании проходило дистанционно. Лукашенко в ходе своего выступления отметил, что по этому поводу нет претензий, так как у премьера выявили коронавирус, и пригласил его посетить Минск в ходе майского саммита ЕАЭС. Кроме того, белорусский лидер обратил внимание на смену имиджа премьер-министра Армении, а именно — отсутствие бороды. Пашинян в ответ заявил, что намерен участвовать в мероприятии только дистанционно.

«Что у вас за проблема? Далеко до Минска? Или некому вас подвезти? Ну мы организуем доставку вашей делегации, если нужно», — предложил Лукашенко.

Пашинян же указал, что ранее публично выступал по этому поводу и считает, что для армянской стороны будет правильно будет участвовать дистанционно. Лукашенко заявил, что рассмотрит этот вопрос, на что глава армянского правительств подчеркнул неизменность своего решения.

«Мы рассмотрим… может, телевизора не будет, чтобы вы дистанционно выступали», — отметил белорусский президент.

Как передавало ИА Регнум, Пашинян 25 декабря заявил, что не поедет в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, так как заразился коронавирусом.

В июне премьер Армении пообещал, что никогда не приедет в Белоруссию, пока Лукашенко будет президентом. Это также касается всех армянских чиновников. Перед этим Пашинян заявил, что один из членов ОДКБ якобы поддерживал Азербайджан в ходе его подготовки к 44-дневной войне в Нагорном Карабахе.