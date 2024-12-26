Мелитополь, 26 декабря, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Поставленный киевскому режиму американский истребитель F-16 сбили в Запорожской области, когда самолёт готовился нанести ракетный удар по территории региона. Об этом 26 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

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«Самолёт F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит», — процитировал его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о получении украинскими формированиями от Дании второй партии истребителей F-16. Он не уточнил, сколько именно самолётов получил от Копенгагена Киев.

Ранее датская сторона сообщала, что в первой партии F-16 Украине было поставлено шесть этих самолётов. В рамках второй партии Дания пообещала направить Киеву ещё 13 таких американских истребителей.

Генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум заметил, что, несмотря на созданную в Европе коалицию по отправке истребителей Украине, F-16 Украине передаёт именно Дания. По его словам, это связано с тем, что там раньше было налажено производство этих машин, и сейчас боевые самолёты обслуживаются, ремонтируются и хранятся на территории королевства.

Президент России Владимир Путин в марте отмечал, что поставки F-16 киевскому режиму не изменят ситуацию в зоне СВО, потому что их будут уничтожать, как и другую западную технику на территории Украины. Он добавил, что эти американские истребители станут для России законной целью, если их будут направлять против неё с аэродромов в третьих странах.