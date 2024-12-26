Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 26 декабря приняли решение предоставить Ирану статус наблюдателя. Об этом 26 декабря сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Один из партнёров стран ЕАЭС — Исламская Республика Иран — отныне государство–наблюдатель при нашем объединении», — заявил Сагинтаев.

Он добавил, что в скором времени начнёт действовать полноформатное соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном. В новом формате торговые сделки будут осущестляться уже в 2025 году.

В рамках новой договорённости перестанут действовать таможенные пошлины в отношении почти 90% товаров. Ежедневная экономия бизнеса на пошлинах составит более $1 млн.

Как сообщало ИА Регнум, год назад, 25 декабря, ЕАЭС подписал полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном. С 2019 года между объединением и Ираном действовало временное соглашение. В августе Иран направил запрос на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС.

26 декабря в Ленинградской области состоялся саммит ЕАЭС. В состав объединения входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Три страны — Узбекистан, Куба и Молдавия — являются странами-наблюдателями.