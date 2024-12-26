Москва, 26 декабря, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Попытки Франции наладить с Россией диалог по Украине демонстрируют тот факт, что Киев давно не самостоятелен, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум. Эксперт указал, что обнародование этой информации главой российского МИД Сергеем Лавровым демонстрирует, что возможные переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут проходить без участия Киева.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

26 декабря Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Франция по закрытым канала предлагала России начать диалог по вопросу украинского конфликта без участия в переговорах Украины. Дипломат отметил, что подобными предложениями Париж пошёл против часто звучавшего в Киеве и на Западе тезиса «никаих переговоров об Украине без Украины».

Киев, по словам политолога, всего лишь инструмент, прокси-сила, которая не решает судьбу этого конфликта. А тот факт, что Франция предлагала России вступить в переговоры, это очередное подтверждение очевидного факта.

«При этом Франция не определяет суть этих переговоров. Ну вот мы скажем французам — да, давайте. С кем мы будем вести переговоры? С французами? Это было бы странно. А вот с американцами — да. Лавров на своей пресс конференции сказал, что мы готовы обсуждать, консультации проводить, вместе посидеть, поразмышлять и так далее»,— рассказал эксперт.

Безпалько добавил, что Россия ждёт какой-то информации, какого-то конкретного плана действий по Украине, чтобы просто понять, к чему быть готовыми. Но сейчас, отметил политолог, ни у США, ни тем более у Франции такого понимания нет.

«Я бы вообще не придавал бы большого значения предложениям французской стороны после того, как президент Франции Эммануэль Макрон делал ряд прямо противоречивых заявлений. После того, как он, собственно говоря, опубликовал телефонный разговор с Путиным. Когда такие вещи всегда относятся к конфиденциальным. Французский президент, французские элиты ведут себя крайне непоследовательно. Поэтому, хоть они и констатируют очевидное, что договариваться должны России и США, в реальности их совет ничего не меняет»,— сообщил специалист.

Политолог считает, что информация о предложении Франции может звучать в преддверии вероятного начала диалога Москвы и Вашингтона. Таким образом, российская сторона показала, что Украина действительно не будет принимать участия в переговорах. Ранее об этом же говорили и в США, напомнил эксперт.

«В Киеве могут повозмущаться немножко, да. А во Франции, там, в общем-то, много своих внутренних проблем экономического характера, внешнеполитического. Там четыре правительства за год сменилось. Поэтому, я думаю, там точно это заявление никак не ухудшит ситуации внутри страны. Она и так там достаточно стабильно плохая»,— подытожил Безпалько.

Кроме того, в четверг Лавров заявил, что перемирие на Украине сейчас — это путь в никуда, России нужны надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности РФ. Министр отметил, что в будущих договорённостях по урегулированию вооружённого конфликта на Украине должен быть закреплен международно-правовой механизм невозможности их нарушения.