Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 17:06 — ИА Регнум. На территории Белоруссии готовы размесить 10 российских гиперзвуковых баллистических комплексов средней дальности «Орешник», но в будущем их количество может увеличиться. Об этом 26 декабря заявил президент республики Александр Лукашенко по завершении саммита ЕАЭС.

Kremlin Pool/Global Look Press Александр Лукашенко

«Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше», — произнёс белорусский лидер на видео, опубликованном журналистом Александром Юнашевым в Telegram-канале.

Лукашенко повторил слова подошедшему в этот момент президенту России Владимиру Путину, на что тот поинтересовался, куда уж больше 10-ти. В ответ глава республики объяснил, что с запасом.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Лукашенко попросил Путина разместить ракеты «Орешник» на территории республики. Он также выступил с предложением, чтобы в случае положительного решения этого вопроса Минск мог самостоятельно выбирать возможные цели для ударов.

В ответ российский лидер заявил, что «Орешник» в республике можно будет разместить уже во второй половине 2025 года. Глава государства пояснил, что к этому времени российский военно-промышленный комплекс нарастит производство этого оружия.

Позднее белорусский президент отметил, что «Орешник» будут размещать из расчёта минимального расстояния до объектов поражения, всего есть три десятка площадок. Путин согласился с тем, что Минск будет определять цели для размещенного на территории Белоруссии комплекса, добавил он.