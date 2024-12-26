Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что колка дров стала альтернативой катанию на горных лыжах, оказавшемуся невозможным из-за неподходящей погоды.

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«Я взял с собой лыжи горные, но в такой каше с моим весом непросто, поэтому была альтернатива — целый прицеп дров», — говорит глава государства на видео, опубликованном 26 декабря журналистом Павлом Зарубиным в Telegram-канале.

Белорусский лидер отметил, что хорошо потрудился, добавив, что должен работать так каждое утро, а в неделю для него норма — два часа. Теперь топите баню и парьтесь, пошутил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 декабря Лукашенко наколол дров в Ленинградской области перед саммитом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На опубликованных фото процесса глава республики орудовал топором перед деревянным домиком с флагом Белоруссии и номером 19. Перед президентом скопилась внушительная горка поленьев.

Белорусский лидер уже не первый раз демонстрирует мастерство в колке дров. 7 ноября Лукашенко показал, как правильно расправляться с пеньками, приняв участие в III чемпионате по колке среди журналистов. Колоть дрова нужно обязательно в перчатках, перед ударом найти трещину, а бить топором нужно в краешек кругляка, отметил он. 8 октября, перед началом саммита СНГ в Москве, белорусский лидер нарубил берёзовых дров.