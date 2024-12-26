Москва, 26 декабря, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Россияне в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы, следует из исследования Yota. Мобильный трафик на таких ресурсах вырос на 33% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 17%.

Yota Россияне стали активнее интересоваться сервисами по поиску работы

Почти в два раза выросло общее количество времени, проведенное соискателями на сайтах по трудоустройству в 2024 году. В пересчете на каждого пользователя этот показатель составил в среднем 64 минуты за месяц, что на 19% больше, чем аналогичный показатель годом ранее. Пик активности пришелся на июль и август, когда пользователи тратили на поиск работы онлайн в среднем по 86 минут.

Самым быстрорастущим сервисом в 2024 году стал «Хабр Карьера»: его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте по динамике — HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику. Замыкает тройку лидеров роста Superjob: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 6%, а потребление мегабайт — на 11%.

HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, обойдя Работу. ру и Зарплату. ру.

Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 Мбайт, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 Мбайт.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 56+ с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему потраченных мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.