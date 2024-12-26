Москва, 26 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Выживший при крушении самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов рассказал о бортпроводнице, которая не поддалась панике и продолжила выполнять свои обязанности в критический момент. Его слова в четверг, 26 декабря, приводит ТАСС.

EPA/ТАСС

«Бортпроводница, которая ближе к лётчикам была, вообще держалась, хотя ситуация была, тем более для женщины, ужасная. Она держалась. Все свои функции, обязанности, которые она должна была выполнить в такой ситуации, она их выполняла», — рассказал мужчина.

Пассажир отметил, что по команде девушки он прижался к спинке кресла. Также он подчеркнул, что бортпроводница выполнила свою работу отлично и говорила на азербайджанском языке.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский самолёт Embraer 190 разбился рядом с аэропортом в Актау утром 25 декабря. Воздушное судно летело из Баку в Грозный, где совершить посадку не позволили метеоусловия. Самолёт направили в Махачкалу, а затем в Актау. Не долетев три километра до аэропорта, лайнер ударился о землю и загорелся.

На борту авиалайнера находились 67 человек, из них пятеро — члены экипажа. По данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, в Грозный летели 16 граждан России. В авиакатастрофе погибли 38 человек. Их тела доставили в центр судмедэкспертизы.

Выжили 29 человек, в том числе трое детей. Россия направила в Актау группу врачей Федерального центра медицины катастроф. Специальный самолёт Ил-76 МЧС РФ 26 декабря доставил в Россию пострадавших граждан — восемь взрослых и одного ребёнка.

В Казахстане идёт расследование авиакатастрофы. Рассматриваются различные версии. На месте крушения обнаружен бортовой самописец. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 декабря заявил, что неверно было бы объявлять о предполагаемых причинах авиакатастрофы до официальных выводов следствия.