Симферополь, 26 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Проезд автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостановлен. Об этом 26 декабря сообщил Telegram-канал об оперативной информации о ситуации на подходах на мосту.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

В связи с этим находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, следуя указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в этот день губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил на территории города воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 19 декабря движение автомобилей по Крымскому мосту также было временно перекрыто. Ограничение действовало в течение примерно часа и затем было отменено. Автомобилистов призвали сохранять спокойствие.