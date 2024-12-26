Чечня, 26 декабря, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Кубок главы Чеченской Республики по смешанному боевому единоборству среди юношей и юниоров прошел с 21 по 22 декабря в селе Шалажи. Для участия в нем приехали более 150 спортсменов республики.

Фото Абдурохмана Умхаева Кубок главы Чеченской Республики по смешанному боевому единоборству среди юношей и юниоров

Гостями мероприятия стали глава администрации Урус-Мартановского муниципального района Шамиль Куцаев, главный судебный пристав Ставропольского края, генерал-майор внутренней службы Абдул Алаудинов, начальник отдела УФСБ России по району Евгений Михайлусов, начальник отдела МВД России по району Валид Бацилов, мэр Урус-Мартан Айдни Заурбеков, тренер ГБУ «ДО СШ 1 Урус-Мартановского района, а также детей в г. Урус-Мартан с. Шалажи Бислан Межидов, чья команда заняла первое командное место.

По итогам соревнований первое место заняла команда ГБУ ДО «СШ №1 Урус-Мартановского района, второе — команда бойцовского клуба «Сайфуллах». Третье место завоевала команда БК «Ахмат-Алиев».

Организатором выступило ГБУ ДО «СШ №1 Урус-Мартановского района» при поддержке Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту и администрации Урус-Мартановского муниципального района.