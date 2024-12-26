Симферополь, 26 декабря, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности вернуть полуостров Украине, назвал их признанием неизбежности. Об этом он заявил в четверг, 26 декабря, в эфире телеканала «Крым 24».

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

«То, что Зеленский сказал, что от Крыма и Донбасса он будет отказываться, я уверен, что он цену своим словам понимает, что это невозможно для него, и он согласился с неизбежностью», — отметил глава Крыма.

Ранее глава киевского режима в интервью газете Le Parisien заявил, что у Украины нет достаточных сил для того, чтобы вернуть Крым и территории Донбасса. Он признал, что за эти регионы под контролем РФ.

«Крым готов к любому развитию ситуации. Я это говорил два года назад и подтверждаю свои слова ещё раз», — заключил Аксёнов.

Как передавало ИА Регнум, спикер парламента Крыма Владимир Константинов предположил, что переговоры России и США по Украине могут начаться сразу после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа, то есть уже в январе–феврале 2025 года. Он отметил, что в случае, если этого не произойдет, мир ожидает ещё большая эскалация напряжённости с «вытекающими последствиями для всех сторон».