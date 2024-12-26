Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в ходе заседания достигли консенсуса по ряду вопросов, а по другим договорились продолжить работу. Об этом 26 декабря сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

«Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу», — заявил он.

Глава государства уточнил, что в заседании по видео-конференц-связи примет участие президент Кубы Мигель Диас-Канель и сделает президент Белоруссии Александр Лукашенко, так как председательство в ЕАЭС переходит к республике.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 декабря глава государства назвал ЕАЭС одним из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он уточнил, что деятельность организации способствует увеличению торговли и инвестиционных обменов, расширению деловых контактов и углублению кооперационных связей.

В ЕАЭС на данный момент входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. У Узбекистана, Кубы и Молдавии статус стран-наблюдателей, в конце 2023 года объединение заключило полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном.

Накануне, 25 декабря, в «Игоре» состоялся неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств. В нём, помимо Путина, приняли участие президенты Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и Туркменистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов. Лидеры государства СНГ в ходе встречи также подвели итоги года и обсудили планы сотрудничества в рамках сообщества на 2025 год.