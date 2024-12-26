Лондон, 26 декабря, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Среди жителей семи стран Европы за год резко снизилось число тех, кто хочет, чтобы Украине продолжали оказывать помощь в конфликте «до её победы». Об этом стало известно из опроса компании YouGov, результаты которого опубликовала 26 декабря газета The Guardian.

Benoit Doppagne/Global Look Press

Исследование проводили в Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании, Франции и Великобритании. Респондентам нужно было выбрать вариант «поддерживать Украину, пока Россия не отступит, даже если конфликт продлится дольше», или «поощрять окончание боевых действий путем мирных переговоров, даже если Россия сохранит контроль над частью Украины».

Меньше всего желающих продолжать поддерживать киевский режим в Италии. Там 55% респондентов выступили за переговоры и 15% выбрали вариант с продолжением конфликта. В Германии, Франции и Испании мнение разделилось одинаково — 44% выбрали переговоры, 26% — продолжение поддержки Киева.

В Великобритании 36% участников исследования заявили, что нужно помогать Украине, против — 32%. В Дании и Швеции за первый вариант, соответственно, 40% и 50%, за второй — 34% и 24%.

Исследование проводили с 3 по 18 декабря. В Великобритании опросили 2119 совершеннолетних жителей, во Франции — 1014, в Германии — 2198, в Дании — 1005, в Швеции — 1003, в Италии — 1011, в Испании — 1064. Данные о погрешности не опубликованы.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре журнал Foreign Policy заявил, что западные страны устали от конфликта на Украине. У них уже нет политической воли на то, чтобы продолжать поддержку Киева. При этом Россия продолжает мобилизовать ресурсы и не испытывает дефицита в боеприпасах и добровольцах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что страны, которые поддерживают киевский режим, только истощают свои ресурсы.