Москва, 26 декабря, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Правоохранителям стоит провести тщательную проверку в отношении зампредседателя совета Духовного управления мусульман и муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова после его заявлений о многожёнстве и деде Морозе. Об этом 26 декабря заявил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Alexey Belkin/Global Look Press Ильдар Аляутдинов

Ранее, 19 декабря, Аляутдинов заявил, что совет улемов позволил мужчинам-мусульманам заключать до четырёх религиозных браков (никахов). После вынесения Генпрокуротурой представления из-за фетвы, противоречащей законодательству России и основам государственной семейной политики, решение о многожёнстве было отозвано. Позднее муфтий высказался по поводу грядущего Нового года. Он заявил, что мусульманам неинтересен Дед Мороз, его ассоциируют с мультяшным персонажем и никакой волшебной силы у него нет. По мнению муфтия, лучше молиться.

Член СПЧ отметил, что проанализировать стоит не только активную деятельность муфтия Москвы, но и само Духовное управление мусульман. Основанием он назвал отрицание российских законов и основ Конституции страны.

«Когда радикализм и агрессия начинают чересчур зашкаливать, это становится похоже на нездоровый бред. И это ни разу не смешно. Такая история продолжает развиваться вокруг муфтия Москвы Аляутдинова, которому вслед за призывами к многоженству теперь чем-то не угодил наш Дед Мороз», — написал Кабанов в Telegram-канале.

По его словам, подобные высказывания продолжаются, так как имеют явную поддержку сторонников, в том числе и в ДУМ. Второй причиной нескончаемых резких заявлений член СПЧ назвал чувство безнаказанности у лица, позволяющего себе радикальные призывы. Кабанов подчеркнул, что данные заявления требуют мгновенной жёсткой реакции.

Он также напомнил, что Дед Мороз со Снегурочкой являются общей традиционной ценностью, передаваемой из поколения в поколение. Они живут и будут жить в сказках и детских воспоминаниях. Тех же, кто призывает к отрицанию данного пласта культуры, Кабанов назвал откровенными недругами.

«Все, кому не нравятся, столь чужды и претят наши ценности и образ жизни, должны покинуть РФ и уехать в страны без Деда Мороза, возможно даже туда, где сегодня поджигают рождественские ели», — добавил член СПЧ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря Кабанов назвал слишком позитивной реакцию на отзыв фетвы о многожёнстве. По его словам, в действительности провокаторы из ДУМ провели относительно успешную антироссийскую информационную акцию. И получили всего лишь предупреждение вместо уголовного расследования за попытки изменения конституционного строя страны.

Главный редактор ИА Регнум, член СПЧ Марина Ахмедова в своём Telegram-канале подчеркнула, что ДУМ даже не смог признать свою ошибку, продолжая заигрывать с радикальной паствой.

«И если не с кем дискутировать, то это разделение: эти не слышат нас, мы не слышим их. В последнее время из ДУМ исходит много провокаций. Ненадежные там собрались товарищи», — указала она.

Ещё в сентябре исламовед Роман Силантьев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировать запрет Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ). Он тогда отметил, что структуры, подконтрольные председателю совета муфтиев России Равилю Гайнутдину, являются наиболее криминализированными религиозными организациями страны.