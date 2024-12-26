Москва, 26 декабря, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Совет директоров «О’Кей групп» принял решение продать менеджменту бизнес гипермаркетов «О’Кей». Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«О’Кей Group S. A. сообщает, что совет директоров группы принял решение продать менеджменту бизнес гипермаркетов «О’Кей». Сеть дискаунтеров «Да!» продолжит работу в периметре группы», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Совет директоров считает, что такая мера отвечает интересам группы и всех акционеров. В результате сделки менеджмент «О’Кей» приобретёт в управление сеть магазинов, товарный знак «О’Кей» и прочую инфраструктуру.

Закрытие сделки произойдет после одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и Федеральной антимонопольной службой.

Как передавало ИА Регнум, ранее французское издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что «Ашан» якобы выставил на продажу свой российский филиал. В публикации говорилось, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за «невозможности продолжать деятельность» при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.

Российский филиал сети «Ашан» опроверг сообщения СМИ о продаже бизнеса в России, назвав их слухами. Комментируя это, в «Ашане» подчеркнули, что на протяжении нескольких лет сталкиваются с подобными слухами.