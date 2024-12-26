Севастополь, 26 декабря, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Воздушна тревога объявлена на территории Севастополя. Об этом 26 декабря сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря в Севастополе также была объявлена воздушная тревога, которую позднее отменили. Информации о причинах подачи такого сигнала не поступало.

Развожаев 20 декабря сообщил, что украинские формирования запустили в сторону города ложные цели, имитирующие ракеты, из-за чего период объявления воздушной тревоги был коротким. При этом он отметил важность соблюдения гражданами мер безопасности при любом объявлении тревоги.

В ночь на 22 декабря жителей Тульской области оповестили об опасности атаки дронов ВСУ. Министерство по региональной безопасности призвало граждан проявлять бдительность, также напомнив номера телефонов экстренных служб. Позднее тревогу атаки БПЛА отменили.