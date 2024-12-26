Химки, Московская область, 26 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Бывший глава штаба космодрома Байконур, бывший заместитель командующего военно-космическими силами (ВКС РФ) по боевой подготовке, генерал-майор в отставке Станислав Лимонт скончался в подмосковных Химках на 86-м году жизни. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Социальные сети Станислав Лимонт

Генерал-майор в отставке ушел из жизни 24 декабря в своей квартире. В последние минуты с ним рядом были его близкие, которые и вызвали скорую.

«Прибывшие на место оперативные службы констатировали смерть 85-летнего пенсионера. Тело мужчины направлено в морг для установления точных причин смерти», — рассказал собеседник агентства.

Станислав Лимонт родился 27 августа 1939 года. Всю жизнь мужчина посвятил службе в армии. Летом 1971 года Лимонт прибыл на космодром Байконур, где был назначен начальником команды испытательной группы 48-й отдельной инженерно-испытательной части. Это подразделение занималось испытаниями и подготовкой к запуску космических аппаратов для освоения дальнего космоса — «Луна» и «Марс». В 1978 году Лимонт стал заместителем командира всей 48-й ОИИЧ. Боевой расчет части запустил в космос аппараты для изучения Луны, Марса, множество спутников оборонного значения. В 1988 году Станислав Лимонт возглавил штаб космодрома Байконур, а позже стал заместителем командующего военно-космическими силами по боевой подготовке. В запас Станислав Валентинович уходил в звании генерал-майора. После окончания службы Лимонт работал в НПО «Энергия» имени В. П. Глушко, далее в Российском авиационно-космическом агентстве, потом во ФГУП «Конструкторское бюро точного машиностроения».