Пекин, 26 декабря, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Видео первого полёта нового китайского истребителя, предположительно, шестого поколения, появилось 26 декабря в Сети.

Кадр из видео

На кадрах запечатлён полёт военного самолёта неизвестной модели в сопровождении китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20.

По мнению авторов Telegram-канала ImpNavigator, эта боевая машина может быть прототипом китайского истребителя шестого поколения, первый полёт которого был запланирован на текущий год. Это самолёт называют Baidi B-Type или «Белый император», его прототип показали на аэрокосмической выставке в Чжухае. При этом точные характеристики нового истребителя неизвестны.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал Military Watch Magazine 12 декабря написал, что российские многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 показали на Украине высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств противовоздушной обороны (ПВО). По словам авторов публикации, новый двигатель AL-51F-1 даст российским истребителям самый высокий уровень тяги в мире и повысит их малозаметность, облегчив сверхкрейсерский режим на высоких скоростях.

Обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт 2 декабря отметил, что Су-57 хорошо показал себя и доказал эффективность в ходе проведения спецоперации. Он отметил, что предоставленные Киеву западные средства ПВО не могут быть угрозой для этих боевых машин.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 14 ноября рассказал, что истребитель пятого поколения Су-57 прекрасно зарекомендовал себя в зоне проведения СВО. Он также назвал его прекрасной машиной.