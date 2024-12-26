Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Четыре новых зала постоянной выставки «Культура и искусство Китая» открылись в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Экспозицию в Главном музейном комплексе поддержала компания «Роснефть».

Пресс-служба Эрмитажа В Эрмитаже открылась обновленная выставка «Культура и искусство Китая»

Создание выставки началось в 2023 году, а первая очередь экспозиции была открыта в декабре прошлого года. Тогда в трёх залах Эрмитажа посетители смогли увидеть предметы искусства Китая конца XVII–XVIII веков — периода расцвета последней в истории страны империи Цин (1644–1912 гг.). Теперь постоянная экспозиция дополнена четырьмя залами, посвященными культуре и искусству Китая от древности до XVII века. Выставка знакомит посетителей с традициями многовековой культуры Срединного государства.

Первый зал посвящен Древнему Китаю. Его посетители могут увидеть образцы ханьских шелковых тканей из погребений кочевников сюнну, а также ценнейшие памятники иероглифической письменности. В следующем зале культуру Китая III–XIV веков иллюстрируют образцы погребальной пластики и коллекция бронзовых зеркал эпохи Тан (618–907 гг.), чаши с цветной глазурью из крупнейших центров керамического производства эпохи Сун (960–1279 гг.), а также произведения ювелиров.

Пресс-служба Эрмитажа В Эрмитаже открылась обновленная выставка «Культура и искусство Китая»

Кроме того, во втором зале представлены эстампажи со стел VII–XIII века, рисунки из «мертвого города» Хара-Хото, копия со свитка великого мастера Ли Гунлиня (1049–1106 гг.). Среди памятников раннего фарфорового производства — редчайшие экспонаты, в том числе фигура бодхисатвы с голубоватой глазурью цинбай. Это единственная в мире фарфоровая модель юрты с подглазурной росписью кобальтом.

Два зала посвящены периоду правления китайской династии Мин (1368–1644 гг.), где представлены экспонаты в техниках резного лака и перегородчатой эмали. Их украшают шелковые ткани, а также образцы придворной живописи и единственный в коллекции Эрмитажа парадный портрет семейной четы эпохи Мин.

Пресс-служба Эрмитажа В Эрмитаже открылась обновленная выставка «Культура и искусство Китая»

Три зала посвящены эпохе Цин (XVII–XX века), которая подарила миру невероятные достижения китайских искусств и ремёсел. Одно из главных украшений экспозиции — инкрустированный камнем деревянный экран, на одной стороне которого изображены «три друга зимы» (сосна, бамбук и слива), а на другой — стихи императора Цяньлуна, посвящённые ожиданию весны.

Среди экспонатов эпохи Цин — коллекция резного камня, в том числе нефритовый жезл исполнения желаний. Посетители также могут увидеть тарелку с парой фениксов на скале, которая была создана к празднествам 60-летия императора Канси. В числе особенных предметов — большое блюдо с подглазурной кобальтовой росписью и вертикальный свиток с изображением трёх даосских бессмертных.

Пресс-служба Эрмитажа В Эрмитаже открылась обновленная выставка «Культура и искусство Китая»

«Роснефть» сотрудничает с Эрмитажем с 2018 года. При участии компании прошли выставки «Линия Рафаэля», посвященная феномену Рафаэля Санти, «Пьеро делла Франческо. Монарх живописи» и «Египтомания». При поддержке «Роснефти» в музее работает постоянная экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».