Санкт-Петербург, 26 декабря, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 25 декабря обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным личные и государственные дела. Видео с его заявлением опубликованы в Telegram Первого информационного телеканала.

Kremlin Pool/Global Look Press Владимир Путин и Александр Лукашенко

Ранее появилась информация, что беседа двух глав государств продлилась порядка 1,5 часа. Они общались в формате один на один.

«Ну когда старший брат с младшим встречаются, тематика обширная, поэтому говорили обо всём, и о личном, и о государственном. О проблемах не только межгосударственных, но и глобальных», — поделился белорусский лидер.

Он добавил, что передал президенту России приветы с Ближнего Востока, где белорусская делегация недавно побывала с государственным визитом.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Путин и Лукашенко встретились в Минске во Дворце независимости. По итогам переговоров они подписали договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. Затем лидеры двух стран провели заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии.

В Ленинградской области в комплексе «Игора» 25 декабря прошла неформальная встреча глав стран Содружества Независимых Государств. Участники обсудили итоги года и планы дальнейшего сотрудничества в рамках СНГ. На следующий день начался саммит глав государства ЕАЭС. Белоруссия с начала 2025 года примет председательство в этой организации.