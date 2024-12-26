Москва, 26 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Возникающие в РФ этнические анклавы являются потенциальными рассадниками экстремизма. Об этом 26 декабря заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Медведев

Он отметил, что, когда члены семей иностранных граждан долго находятся в РФ, возникает большая нагрузка на социальную сферу. В ряде случаев это приводит к напряжённости в межнациональных отношениях.

«Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, за первые девять месяцев 2024 года иностранные граждане совершили в России более 23,8 тыс. преступлений, из них почти 5 тыс. являются тяжкими. По данным Следственного комитета России, количество преступлений, совершённых незаконно находящимся на территории РФ лицами, увеличилось втрое.

В России вступил в силу ряд законов, ужесточающих требования к иностранным гражданам. В частности, ужесточается наказание за пособничество и организацию незаконной миграции. Кроме того, принят закон, запрещающий брать в школы детей иностранцев без знания русского языка.

Президент РФ Владимир Путин в начале декабря заявил, что граждане России должны комфортно чувствовать себя в своей стране. Приезжающие в РФ иностранцы должны знать русский язык, если собираются жить здесь, работать и пользоваться социальными гарантиями.