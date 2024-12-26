Медведев назвал этнические анклавы потенциальными рассадниками экстремизма
Москва, 26 декабря, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Возникающие в РФ этнические анклавы являются потенциальными рассадниками экстремизма. Об этом 26 декабря заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
Он отметил, что, когда члены семей иностранных граждан долго находятся в РФ, возникает большая нагрузка на социальную сферу. В ряде случаев это приводит к напряжённости в межнациональных отношениях.
«Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — заявил Медведев.
Как сообщало ИА Регнум, за первые девять месяцев 2024 года иностранные граждане совершили в России более 23,8 тыс. преступлений, из них почти 5 тыс. являются тяжкими. По данным Следственного комитета России, количество преступлений, совершённых незаконно находящимся на территории РФ лицами, увеличилось втрое.
В России вступил в силу ряд законов, ужесточающих требования к иностранным гражданам. В частности, ужесточается наказание за пособничество и организацию незаконной миграции. Кроме того, принят закон, запрещающий брать в школы детей иностранцев без знания русского языка.
Президент РФ Владимир Путин в начале декабря заявил, что граждане России должны комфортно чувствовать себя в своей стране. Приезжающие в РФ иностранцы должны знать русский язык, если собираются жить здесь, работать и пользоваться социальными гарантиями.