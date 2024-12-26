Активисты ЕР из ЛНР передали более тысячи тонн гумпомощи за 2024 год
Луганск, 26 декабря, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Активисты луганского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2024 году активно включились в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям ЛНР и участникам СВО. Они передали более тысячи единиц тактического снаряжения военнослужащим, продукты и теплые вещи жителям прифронтовых территорий.
Ко Дню защитника Отечества луганское реготделение запустило на территории всей республики донорскую акцию в поддержку военнослужащих — «Zа наших». Менее чем за год активисты партии и присоединившиеся к ним жители сдали свыше 800 литров крови для участников СВО.
Также активисты партии «Единая Россия» регулярно передают бойцам гуманитарную помощь и снаряжение, которое изготавливают в рамках акций «Zа Победу» и «Подари тепло солдату».
«Как отметил президент РФ Владимир Путин во время XXII съезда и в ходе прямой линии, сегодня вся страна сплотилась вокруг одной общей цели — помощи военнослужащим. Только за этот год наши активисты передали участникам СВО почти 500 тонн гуманитарного груза, который собирали жители всей нашей огромной страны. Это продукты, медикаменты, снаряжение, техника и теплые вещи. Кроме того, по всей ЛНР прошли сотни мастер-классов по изготовлению тактического снаряжения — тысячи окопных свечей, маскировочных сетей, охотничьих спичек и «сухих душей» отправились на передовую за этот год. Не забываем и про мирное население — им передали более 600 тонн гумпомощи», — рассказал секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.
Не остаются без внимания партийцев и самые юные жители Республики. Единороссы из ЛНР присоединились ко всероссийским акциям «Собери ребенка в школу» и «Коробка храбрости». Пункты сбора были открыты во всех муниципалитетах республики.
«Летом мы помогли собрать более 13 тысяч ребят в школу: дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО получили портфели и необходимую для обучения канцелярию. Осенью наши партийцы поддержали еще одну добрую акцию — «Коробка храбрости». Отзывчивость и неравнодушие наших людей поражают. Общими усилиями мы смогли собрать более 114 тысяч призов за смелость, которые передали в больницы и пункты временного размещения. Даже после окончания акции наши жители продолжали нести игрушки. Доброе сердце всегда было отличительной чертой жителей Донбасса», — подчеркнул Денис Мирошниченко.
Кроме того, в этом году полным ходом шла работа над реализацией народной программы — «партийные десанты» побывали на более чем 700 объектах, которые восстанавливают регионы-шефы. Напомним, что за два года в ЛНР восстановлены около 4 тысяч объектов инфраструктуры.
Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» открылось в ЛНР в конце 2022 года и на сегодня насчитывает более 34 тысяч человек, которые активно помогают людям и фронту. В 2023 году открылись 28 местных отделений партии, а в 2024-м — 581 первичное.
«Несмотря на то что нашему региональному отделению партии всего два года, мы уже показываем достойный результат. Наша команда — это проверенные временем люди, которые искренне хотят лучшего будущего для нашей республики и её жителей. Вместе мы работаем над реализацией партпроектов, народной программы, вместе решаем вопросы наших граждан. Уже сейчас мы достойно стоим рядом с другими регионами РФ, и уверен, в будущем покажем еще больший результат», — рассказал Денис Мирошниченко.