Луганск, 26 декабря, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Активисты луганского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2024 году активно включились в работу по оказанию гуманитарной помощи жителям ЛНР и участникам СВО. Они передали более тысячи единиц тактического снаряжения военнослужащим, продукты и теплые вещи жителям прифронтовых территорий.

ER.ru Активисты ЕР из ЛНР передали более тысячи тонн гумпомощи за 2024 год

Ко Дню защитника Отечества луганское реготделение запустило на территории всей республики донорскую акцию в поддержку военнослужащих — «Zа наших». Менее чем за год активисты партии и присоединившиеся к ним жители сдали свыше 800 литров крови для участников СВО.

Также активисты партии «Единая Россия» регулярно передают бойцам гуманитарную помощь и снаряжение, которое изготавливают в рамках акций «Zа Победу» и «Подари тепло солдату».

«Как отметил президент РФ Владимир Путин во время XXII съезда и в ходе прямой линии, сегодня вся страна сплотилась вокруг одной общей цели — помощи военнослужащим. Только за этот год наши активисты передали участникам СВО почти 500 тонн гуманитарного груза, который собирали жители всей нашей огромной страны. Это продукты, медикаменты, снаряжение, техника и теплые вещи. Кроме того, по всей ЛНР прошли сотни мастер-классов по изготовлению тактического снаряжения — тысячи окопных свечей, маскировочных сетей, охотничьих спичек и «сухих душей» отправились на передовую за этот год. Не забываем и про мирное население — им передали более 600 тонн гумпомощи», — рассказал секретарь луганского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Не остаются без внимания партийцев и самые юные жители Республики. Единороссы из ЛНР присоединились ко всероссийским акциям «Собери ребенка в школу» и «Коробка храбрости». Пункты сбора были открыты во всех муниципалитетах республики.

«Летом мы помогли собрать более 13 тысяч ребят в школу: дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети участников СВО получили портфели и необходимую для обучения канцелярию. Осенью наши партийцы поддержали еще одну добрую акцию — «Коробка храбрости». Отзывчивость и неравнодушие наших людей поражают. Общими усилиями мы смогли собрать более 114 тысяч призов за смелость, которые передали в больницы и пункты временного размещения. Даже после окончания акции наши жители продолжали нести игрушки. Доброе сердце всегда было отличительной чертой жителей Донбасса», — подчеркнул Денис Мирошниченко.

Кроме того, в этом году полным ходом шла работа над реализацией народной программы — «партийные десанты» побывали на более чем 700 объектах, которые восстанавливают регионы-шефы. Напомним, что за два года в ЛНР восстановлены около 4 тысяч объектов инфраструктуры.

Луганское региональное отделение партии «Единая Россия» открылось в ЛНР в конце 2022 года и на сегодня насчитывает более 34 тысяч человек, которые активно помогают людям и фронту. В 2023 году открылись 28 местных отделений партии, а в 2024-м — 581 первичное.

«Несмотря на то что нашему региональному отделению партии всего два года, мы уже показываем достойный результат. Наша команда — это проверенные временем люди, которые искренне хотят лучшего будущего для нашей республики и её жителей. Вместе мы работаем над реализацией партпроектов, народной программы, вместе решаем вопросы наших граждан. Уже сейчас мы достойно стоим рядом с другими регионами РФ, и уверен, в будущем покажем еще больший результат», — рассказал Денис Мирошниченко.