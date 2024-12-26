Москва, 26 декабря, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий использовать предупреждающие фразы в рекламе потребительских кредитов. Соответствующий документ 26 декабря появился на официальном портале правовых актов.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Согласно действующему законодательству, в рекламе кредита необходимо указывать диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка. Также сразу должны быть обозначены все условия, исходя из которых рассчитывается стоимость для заёмщика. На практике такую информацию могут указывать мелким шрифтом, что вводит потребителей в заблуждение.

Теперь в рекламе кредитования должны будут присутствовать фразы, призывающие изучить все условия на официальном сайте кредитора. Также нужно будет добавлять фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Её размер должен составлять не менее 5% от площади всего сообщения.

В рекламе, звучащей в радиопрограммах, продолжительность предупреждения «Изучите все условия кредита (займа)» или упоминания таких условий должна составлять не менее трёх секунд. А в рекламе на телевидении такое предупреждение должно занимать не менее трёх секунд и не менее 5% площади кадра.

Закон вступит в силу 1 марта следующего года. У тех, кто заключил договоры на распространение рекламы кредитов до этого дня, есть время изменить их до 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября Путин подписал закон, который освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года. Льгота также касается рефинансирования этих кредитов.

Экономист, вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди в беседе с ИА Регнум назвала правильным и справедливым решение об освобождении некоторых заёмщиков с жилищными кредитами от уплаты НДФЛ. По её словам, в основном новый закон затронет категорию сотрудников банков.