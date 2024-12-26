Сочи, Краснодарский край, 26 декабря, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Объёмы поставок мандаринов из Абхазии в Россию резко выросли, к настоящему времени их ввезли на 20% больше, чем за весь прошлый сезон. Об этом 26 декабря сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни по Сочи Марина Жупанова.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

«С октября 2024 г. (начала сезона) на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни проведён контроль порядка 30 тыс. т мандаринов. Это уже превышает показатель всего прошлого сезона (25 тыс. т)», — процитировали её на сайте Южного таможенного управления.

Жупанова отметила, что в РФ из Абхазии в среднем ввозят по тонне мандаринов в сутки или более 200 грузовых машин с сельхозпродукцией. Также из республики на российский рынок поставляют апельсины, лимоны и фейхоа. Продукцию развозят по разным городам страны.

При этом есть случаи, когда поставщики фруктов нарушают правила ввоза аграрной продукции. С начала сезона таможенники возбудили три десятка дел об административных правонарушениях, добавила пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба 6 декабря заявил, что Россия запретила ввозить мандарины из этой республики. Россельхознадзор опроверг эту информацию, подчеркнув, что никаких запретов нет.

Исполняющий обязанности главы абхазского министерства сельского хозяйства Беслан Джопуа 7 декабря объяснил, что накануне на пропускном пункте в Россию скопилось около 20 машин с мандаринами. Затор возник из-за выявления в фруктах опасного вредителя. Заражённые партии развернули, после чего ввоз цитрусовых возобновили.